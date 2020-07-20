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Дионисий Галикарнасский
НБУ впервые за два года не выходил с интервенциями на межбанк
08:20 20.07.2020 |
Национальный банк Украины в течение недели 13-17 июля 2020 года не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке. Отказ от интервенций зафиксирован впервые с недели 17-21 сентября 2018 года.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
По данным центробанка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 3 976,9 млн долларов и продал на 2 944,0 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 1 032,9 млн долларов.
Отметим, ранее политика НБУ на валютном рынке заключалась в сглаживании резких колебаний в ту или иную сторону.
В частности, в течение недели 6 -10 июля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 92 млн долларов. НБУ возобновил покупку валюты после стабилизации на рынке вслед резким ростом после заявления об отставке Якова Смолия.
Однако курс доллара снова пошел вверх после того, как Рада 16 июля назначила главой НБУ Кирилла Шевченко. Курс подскочил до уровней начала апреля - 27,40 гривен за доллар.
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