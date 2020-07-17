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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Депозитные ставки для физлиц 17.07.20

16:40 17.07.2020 |

Финансы

Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 17 июля 2020 г.



 UAH
 USD
 EUR
3 мес. 8.70 0.62 0.25
6 мес. 8.74 0.86 0.46
9 мес. 8.79 1.07 0.56
12 мес. 8.92 1.240.74

Источник: НБУ.

Депозитные ставки в банках Украины.
 

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