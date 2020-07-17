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Евро 17 июля дорожает к доллару в первый день саммита ЕС
14:01 17.07.2020 |
Курс евро растет по отношению к доллару в пятницу днем в надежде на договоренности властей ЕС на внеочередном саммите по фонду восстановления региона от экономического кризиса, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 13.00 EET курс евро к доллару рос до 1,1413 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1383 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 107,17 иены со 107,26 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,22%, до 96,13 пункта.
Трейдеры в пятницу следят за внеочередным саммитом ЕС 17-18 июля, на котором обсуждаются параметры фонда восстановления региона от экономического кризиса. Глава Евросовета Шарль Мишель ранее в июле обнародовал свои предложения по фонду восстановления объемом 750 миллиардов евро, 500 миллиардов из которых будут выдаваться в виде субсидий, а 250 - в виде займов. В то же время, между европейскими странами есть некоторые разногласия по соотношению субсидий и кредитов. Так, по данным СМИ, Австрия, Нидерланды, Швеция и Дания больше поддерживают выделение кредитов, в то время как наиболее пострадавшие от пандемии Италия и Испания рассчитывают на субсидии.
"Положительный результат (саммита - ред.) может привести к тому, что единая европейская валюта повторно протестирует недельный максимум на уровне 1,145 доллара", - сказал агентству Рейтер старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Хейли (Jeffrey Halley) и добавил, что неблагоприятный результат может привести к снижению курса евро до 1,13 доллара.
Позднее в ходе торгов на настроения инвесторов может также повлиять статистика из США. Министерство торговли США до открытия торгов на американских биржах опубликует данные по рынку недвижимости. По прогнозам аналитиков, ведомство сообщит о росте количества новых домов в США в июне на 20%, до 1,169 миллиона. В первые часы торгов также ожидается публикация окончательной оценки индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Аналитики полагают, что, по предварительной оценке, показатель вырос до 79 пунктов с 78,1 пункта месяцем ранее.
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