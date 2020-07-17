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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 17.07.2020
11:41 17.07.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 17 июля 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк инвестиций и сбережений
|27,3500
|Укрстройинвестбанк
|27,4000
|OTP Bank
|27,3500
|Форвард банк
|27,4000
|Земельный капитал
|27,3493
|Земельный капитал
|27,4010
|Креди Агриколь
|27,2700
|OTP Bank
|27,4500
|Правекс
|27,2500
|Глобус
|27,4500
|Укрэксимбанк
|27,2200
|Коминвестбанк
|27,4500
|Укрстройинвестбанк
|27,2000
|Окси банк
|27,4700
|Приватбанк
|27,2000
|Приватбанк
|27,4725
|Коминвестбанк
|27,2000
|Банк Сич
|27,5000
|Глобус
|27,2000
|Правекс
|27,5000
|Банк Сич
|27,2000
|Украинский Капитал
|27,5000
|Окси банк
|27,1400
|Укрэксимбанк
|27,5000
|Ощадбанк
|27,1200
|Креди Агриколь
|27,5300
|Форвард банк
|27,0500
|Банк инвестиций и сбережений
|27,5500
|Украинский Капитал
|26,5000
|Ощадбанк
|27,5500
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|31,1208
|Коминвестбанк
|31,1500
|Банк инвестиций и сбережений
|31,1000
|Банк Сич
|31,2000
|OTP Bank
|31,1000
|Ощадбанк
|31,2500
|Креди Агриколь
|30,9200
|Правекс
|31,2500
|Укрстройинвестбанк
|30,9000
|Приватбанк
|31,2500
|Укрэксимбанк
|30,8000
|OTP Bank
|31,2800
|Окси банк
|30,8000
|Окси банк
|31,2800
|Банк Сич
|30,8000
|Глобус
|31,3000
|Коминвестбанк
|30,7500
|Укрстройинвестбанк
|31,3000
|Глобус
|30,7500
|Укрэксимбанк
|31,3000
|Форвард банк
|30,6500
|Форвард банк
|31,3000
|Приватбанк
|30,6500
|Банк инвестиций и сбережений
|31,3500
|Правекс
|30,6500
|Земельный капитал
|31,3522
|Ощадбанк
|30,2000
|Креди Агриколь
|31,3600
|Украинский Капитал
|29,0000
|Украинский Капитал
|31,5000
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