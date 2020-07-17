Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 17.07.20

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|14.07
|10.0 (7.0)
|-
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|14.07
|17 608.0 (5.0)
|86 710.0 (.6.0;7)
|15.07
|20 645.0 (5.0)
|16.07
|19 065.0 (5.0)
Данные НБУ