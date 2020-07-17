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Доллар 17 июля слабо дешевеет на неопределенности вокруг коронавируса
08:38 17.07.2020 |
Курс доллара к основным мировым валютам слабо опускается в пятницу утром, рынки продолжают следить за новостями по коронавирусу в мире, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 8.21 EET курс евро к доллару рос до 1,1384 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1383 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 107,19 иены со 107,26 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,08%, до 96,27 пункта.
В мире продолжают наблюдать рост числа случаев заражения коронавирусом. Ранее СМИ сообщили о рекордном росте случаев заражения в США - на 75 тысяч. Кроме того, рекордное число жертв коронавируса за сутки было зарегистрировано в американских штатах Техас и Флорида. В Индии количество выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 1 миллион.
"Доллар сейчас кажется хорошим надежным активом, потому что есть опасения возвращения карантинных ограничений. Но я беспокоюсь, что доллар начнет терять такой статус, если доходность долгосрочных казначейских облигаций продолжит падать", - приводит агентство Рейтер мнение главы отдела исследований по мировым рынкам MUFG Bank Минори Учиды (Minori Uchida). Доходность 10-летних казначейских облигаций США до коронавируса составляла примерно 1,6%, после волатильного марта показатель остается на уровне около 0,6%.
Рынки позднее в пятницу ожидают саммит глав государств и правительств Евросоюза, лидеры попытаются согласовать самый масштабный в истории союза план восстановления экономики, несмотря на остающиеся разногласия.
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