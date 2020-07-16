Стейблкоины впервые обошли биткоин по объему передаваемой стоимости

Совокупный объем передаваемой стоимости в стейблкоинах впервые превысил аналогичный показатель биткоина. Об этом говорится в исследовании аналитической компании Coin Metrics.

В июне объем передаваемой стоимости в стейблкоинах превысил $2 млрд, в то время как у биткоина он опустился ниже $1,8 млрд. С мая стабильные монеты дважды приближались к BTC.

Аналитики отметили, что стейблкоины продолжают укрепляться в роли ведущего средства расчетов на криптовалютном рынке. В этом они отметили как позитивные, так и негативные моменты.

Развитие стабильных монет привлечет новых пользователей на криптовалютный рынок, что приведет к росту объемов использования остальных цифровых монет. С другой стороны, большинство стейблкоинов работают на блокчейне Ethereum, что влечет за собой рост комиссий в сети, считают специалисты Coin Metrics.

Коэффициент оборачиваемости большинства стейблкоинов кратно превысил аналогичные показатели BTC и ETH. Эта единица измерения отражает частоту обмена монет для каждой криптовалюты.

Выпущенные популярными биржами стабильные монеты оказались в лидерах по медианной сумме перевода, несмотря на относительно низкую капитализацию. Для BUSD от Binance этот показатель составил $8000, а для HUSD от Huobi - $75 500.

Аналитики также изучили, как ведущие стейблкоины реагировали на мартовский обвал рынка. Волатильность продемонстрировали все монеты, но хуже всех себя показали Gemini Dollar (GUSD) и DAI. Рыночная стоимость первого в моменте опустилась до $0,90.