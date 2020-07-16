Финансовые новости
- |
- 16.07.20
- |
- 15:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Стейблкоины впервые обошли биткоин по объему передаваемой стоимости
11:46 16.07.2020 |
Совокупный объем передаваемой стоимости в стейблкоинах впервые превысил аналогичный показатель биткоина. Об этом говорится в исследовании аналитической компании Coin Metrics.
В июне объем передаваемой стоимости в стейблкоинах превысил $2 млрд, в то время как у биткоина он опустился ниже $1,8 млрд. С мая стабильные монеты дважды приближались к BTC.
Аналитики отметили, что стейблкоины продолжают укрепляться в роли ведущего средства расчетов на криптовалютном рынке. В этом они отметили как позитивные, так и негативные моменты.
Развитие стабильных монет привлечет новых пользователей на криптовалютный рынок, что приведет к росту объемов использования остальных цифровых монет. С другой стороны, большинство стейблкоинов работают на блокчейне Ethereum, что влечет за собой рост комиссий в сети, считают специалисты Coin Metrics.
Коэффициент оборачиваемости большинства стейблкоинов кратно превысил аналогичные показатели BTC и ETH. Эта единица измерения отражает частоту обмена монет для каждой криптовалюты.
Выпущенные популярными биржами стабильные монеты оказались в лидерах по медианной сумме перевода, несмотря на относительно низкую капитализацию. Для BUSD от Binance этот показатель составил $8000, а для HUSD от Huobi - $75 500.
Аналитики также изучили, как ведущие стейблкоины реагировали на мартовский обвал рынка. Волатильность продемонстрировали все монеты, но хуже всех себя показали Gemini Dollar (GUSD) и DAI. Рыночная стоимость первого в моменте опустилась до $0,90.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Рада уволила «глаз» Ермака: Как Разумков дал «оплеуху» главе президентского Офиса
ТОП-НОВОСТИ
|Рада назначила Уруского вице-премьером Украины-министром по вопросам стратегических отраслей промышленности
|Скандальный кандидат на должность вице-премьера Олег Уруский задекларировал 7 тысяч дохода за год
|Есть ли плюсы у нового главы НБУ?
|Рада поддержала назначение Пищанской главой АМКУ - 255 голосов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада 349 голосами продлила мораторий на взыскание по валютным ипотечным кредитам до 2022г
|Доллар 16 июля дорожает к евро на фоне снижения аппетита к риску
|Япония включит CBDC в план развития экономики страны
|Биржи АТР 16 июля закрылись в минусе на опасениях за обострение отношений между США и КНР
|Справочный курс гривны 16 июля опустился на 17,13 коп до 27,2765 грн/$1
|Есть ли плюсы у нового главы НБУ?
Это интересно
|В США состоялась премьера возрождённого Ford Bronco
|Два промоутера пирамиды OneCoin найдены мертвыми в Мексике
|Музыкальный сервис Spotify с 15 июля доступен в Украине
|Первый серийный гибрид Lamborghini лишился крыши
|Названы автомобили, которые в будущем могут стать коллекционными
|В Украине спецслужбы заблокировали сеть по легализации доходов через криптовалюты
|Siemens уходит с рынка домашних накопителей энергии, всего год проработав на нём