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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 16.07.2020
11:26 16.07.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 16 июля 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|27,1695
|Глобус
|27,2500
|OTP Bank
|27,1600
|Укрстройинвестбанк
|27,2500
|Креди Агриколь
|27,1200
|Земельный капитал
|27,2509
|Укргазбанк
|27,1000
|OTP Bank
|27,2600
|Правекс
|27,1000
|Укргазбанк
|27,2600
|Коминвестбанк
|27,1000
|Банк Сич
|27,3000
|Глобус
|27,1000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,3000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,1000
|Правекс
|27,3000
|Банк Сич
|27,1000
|Райффайзен Банк Аваль
|27,3300
|Укрстройинвестбанк
|27,0500
|Коминвестбанк
|27,3500
|Приватбанк
|27,0500
|Укрэксимбанк
|27,3500
|Укрэксимбанк
|27,0000
|Форвард банк
|27,3500
|Ощадбанк
|27,0000
|Креди Агриколь
|27,3700
|Альфа-банк
|27,0000
|Ощадбанк
|27,3900
|Райффайзен Банк Аваль
|26,9541
|Приватбанк
|27,3973
|Форвард банк
|26,9500
|Украинский Капитал
|27,5000
|Украинский Капитал
|26,5000
|Альфа-банк
|27,6000
|Проминвестбанк
|26,5000
|Проминвестбанк
|28,1000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|30,9406
|Коминвестбанк
|31,0500
|OTP Bank
|30,9400
|Укргазбанк
|31,0500
|Банк инвестиций и сбережений
|30,8800
|Банк Сич
|31,1000
|Креди Агриколь
|30,8200
|Правекс
|31,1000
|Банк Сич
|30,7500
|Банк инвестиций и сбережений
|31,1100
|Укрстройинвестбанк
|30,7000
|OTP Bank
|31,1300
|Укрэксимбанк
|30,6800
|Глобус
|31,1500
|Райффайзен Банк Аваль
|30,6748
|Ощадбанк
|31,1500
|Форвард банк
|30,6500
|Укрстройинвестбанк
|31,1500
|Приватбанк
|30,6500
|Приватбанк
|31,1526
|Альфа-банк
|30,6500
|Земельный капитал
|31,2050
|Коминвестбанк
|30,6000
|Креди Агриколь
|31,2300
|Глобус
|30,6000
|Райффайзен Банк Аваль
|31,2500
|Укргазбанк
|30,5900
|Укрэксимбанк
|31,3000
|Правекс
|30,5500
|Форвард банк
|31,3000
|Ощадбанк
|30,0000
|Альфа-банк
|31,4500
|Проминвестбанк
|29,4000
|Проминвестбанк
|31,5000
|Украинский Капитал
|29,0000
|Украинский Капитал
|31,5000
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