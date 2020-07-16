Доллар 16 июля дорожает к евро на фоне снижения аппетита к риску

Курс доллара растет по отношению к евро в четверг днем на фоне распродаж рисковых активов и увеличения спроса на американскую валюту в качестве более надежного актива, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.49 EET курс евро к доллару снижался до 1,1388 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,141 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 107,12 иены со 106,92 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,12%, до 96,2 пункта.

В четверг на мировых рынках отмечается отказ от рисковых активов, на этом фоне трейдеры предпочитают покупки доллара в паре с евро. Инвесторов беспокоит обострение отношений между США и Китаем, которые являются крупнейшими мировыми экономиками, а также неоднозначная статистика из КНР.

Позднее в четверг трейдеры ждут итогов заседания ЕЦБ и заявлений главы регулятора Кристин Лагард. Кроме того, трейдеры ждут внеочередного саммита ЕС 17-18 июля, на котором будут обсуждаться параметры фонда восстановления региона от экономического кризиса и связанный с ним многолетний финансовый план ЕС на 2021-2027 годы.

"В целом курс доллара находится на распутье. Его ближайшая перспектива зависит от евро и итогов сегодняшнего заседания ЕЦБ и саммита ЕС в конце недели", - сказал агентству Рейтер стратег OCBC Bank Теренс Ву (Terence Wu).