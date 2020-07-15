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Депозитные ставки для физлиц 15.07.20
18:01 15.07.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 15 июля 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.70
|0.62
|0.25
|6 мес.
|8.74
|0.86
|0.46
|9 мес.
|8.86
|1.07
|0.56
|12 мес.
|8.92
|1.24
|0.74
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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