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Справочный курс гривны 15 июля вырос на 5,26 коп до 27,1578 грн/$1
12:31 15.07.2020 |
Национальный банк 15 июля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 5,26 коп. до 27.1052 UAH/USD.
|Показатель
|14.07.20
|15.07.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.1578
|27.1052
|0.194
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