Объем переводов между биткоин-биржами вырос на 35% в 2020 году

С начала года общая сумма переводов между биткоин-биржами достигла $33 млрд. Показатель на 35% больше, чем в первой половине 2019 года ($24,5 млрд). Об этом говорится в отчете аналитического сервиса Crystal Blockchain.

В 2013 году биржи из стран «Большой двадцатки» (G20) осуществляли 91% от общего объема таких платежей. В первой половине 2020 года этот показатель составил 45%.

Больше всего зарегистрированных бирж в Великобритании (50 торговых площадок), Гонконге (27), Сингапуре (26) и США (26). У 17% торговых платформ страна происхождения неизвестна, соответствующая информация не является общедоступной.

В Crystal Blockchain ожидают постепенного снижения числа незарегистрированных бирж по мере развития глобальной тенденции к ужесточению регулирования криптоиндустрии.

«На фоне развития связанных с FATF и 5AMLD EU процессов мы ожидаем сокращения числа бирж, страна происхождения которых неизвестна. И по мере роста затрат на комплаенс мы также прогнозируем снижение общего числа бирж», - подчеркнули аналитики.