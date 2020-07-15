Доллар 15 июля слабо меняется к мировым валютам на фоне ситуации с пандемией

Курс доллара слабо меняется к другим мировым валютам, - рынки оценивают ситуацию с коронавирусом, в том числе новости о вакцине, а также решение Банка Японии по ставке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.08 EET курс евро к доллару снижался до 1,1395 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1396 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 107,27 иены со 107,23 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) сокращался на 0,05%, до 96,21 пункта.

Пандемия коронавируса остается в центре внимания рынков. С одной стороны, число случаев заражения в мире продолжает увеличиваться. По данным ВОЗ на вторник, общее число зараженных COVID-19 в мире достигло 12,9 миллиона. Университет Джонса Хопкинса сообщает, что в США уже неделю продолжают фиксировать около 60 тысяч новых случаев заболевания в сутки.

При этом склонность инвесторов к риску несколько поддерживают новости о возможном лечении заболевания. Вакцина компании Moderna для профилактики COVID-19 вызвала сильный иммунный ответ у всех 45 пациентов на ранней стадии исследования на людях.

Трейдеры также оценивают решение Банка Японии оставить процентную ставку на отрицательном уровне в минус 0,1%. Регулятор также допустил ослабление монетарной политики в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Курс евро при этом ранее достигал 1,4 доллара на ожиданиях восстановления экономики региона. "Германия, Франция и Италия приняли строгие карантинные меры, в результате, похоже, коронавирус был взят под контроль. Экономика может начать постепенное восстановление", - считает управляющий филиалом State Street Bank Барт Вакабаяси (Bart Wakabayashi), которого цитирует агентство Рейтер. В четверг рынки ожидают заседания Европейского центрального банка.