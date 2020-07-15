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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Банки немного опустили курс доллара на межбанке 14 июля, но эксперты ждут его нового роста

23:59 14.07.2020 |

Финансы

 Николай Богдановский / СТРАНА.ua

14 июля безналичный курс доллара опустился полторы копейки, и межбанк закрылся в рамках 27,08-27,1050 грн/$. Но в кассах банков цены подросли, причем на 5 копеек: на продаже достигли 27,15-27,30 грн/$, а на покупке - 26,90-27,05 грн/$.

Заметно выросла стоимость евро на мировом рынке. Если вчера биржи заканчивали свою торговлю на $1,1364/€, то сегодня - уже на $1,404/€. На протяжении дня котировки двигались в диапазоне $1,1325-1,1407/€.

Инвесторы переходили из доллара в евро на фоне очередного обострения американо-китайских отношений: США официально назвали незаконными претензии КНР на офшорные ресурсы Южно-Китайского моря. При этом Вашингтон обвинил Пекин к том, что он старается получить контроль над ними посредством угроз, а китайская сторона эта отрицала.

Работали и число экономические факторы. Трейдеры опасаются негативного отчета за июнь по инфляции в Штатах: роста показателя с 0,1% до 0,6%. В тоже время в Старом Свете перспективы выглядят лучше. На финансовых рынках предвкушают положительный исход при согласовании фонда восстановления европейской экономики в ЕС. Этот вопрос, а также финансовый план возрождения еврозоны на 2021-2027 годы будет рассматриваться в конце этой недели (17-18 июля) на Внеочередном саммите Евросоюза в Брюсселе. Считается, что он поддержит рост курса евро, потому сейчас самое время скупать единую валюту.

Все это стимулировало подорожание наличного евро в Украине. На продаже его курс подрос на 7-10 копеек - до 30,70-30,97 грн/€, а на покупке - вообще на 20-25 копеек (до 30,30-30,50 грн/€). Видно, что финучреждения скупают единую валюту, чтобы после роста ее курса через несколько дней, заработать на перепродаже.

На украинском межбанке сегодня старались посильнее раскачать курс доллара: день начинался скачком со вчерашних 27,10-27,12 грн/$ до 27,18-27,23 грн/$, и поначалу рынок стоял на 27,17-27,21 грн/$. Только ближе к полудню безналичный рынок пошел на 27,12-27,16 грн/$ и ниже.

"На торгах ощущалось противостояние ситуативных интересов покупателей и продавцов доллара, каждый из которых гнул свою линию. Поначалу преобладал валютный спрос, но после появились продажи и ориентиром стала отметка 27,10 грн/tiny_mce_markerquot;, - прокомментировал "Стране" ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Большую роль в движении котировок сыграли банки, у которых оказались переполненными валютные позиции. Именно они задирали котировки с утра. Но как только вышли продавать свой доллар, котировки отошли назад.

"Банки продавали валюту, которую ранее скупили у клиентов. Многим нужно было продать доллар с позиции, поскольку уже поджимали нормативы, а кто-то продавал доллар через евро, на который сегодня поднялись мировые цены. У всех была своя ситуация. Ключевыми покупателями инвалюты остались нерезиденты, которые продолжают продажу гривневых облигаций внутреннего госзайма. Доходности по сделкам поднялись с 12% до 13% годовых", - рассказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Согласно отчету Нацбанка, за два дня этой недели гривневый портфель ОВГЗ у иностранцев сократился на 209,3 млн грн (до 94,2 млрд грн), а за прошлую неделю - на 1,6 млрд грн.

Это - продажи гособлигаций иностранцами нашим банкам - очень мешает Минфину. Поскольку финучреждения отказывают раскупать его новые ОВГЗ в нацвалюте. Не хотят брать новые бумаги - делают ставку на старые (нерезидентские). Это подтверждается результатами сегодняшнего размещения долговых бумаг правительства, которое смогло успешно разместить только долларовые гособлигации. Их было реализовано на $306,3 млн - достаточно неплохой результат. В пересчете на гривну, чиновники смогли получить 8,3 млрд грн.

При этом долларовые бумаги были проданы со средней доходностью на уровне 3,5% годовых. Недорого. Особенно, если сравнивать с 7,3% годовых, которые Кабмин надеялся получить при размещении еврооблигаций Украины на $1,75 млрд на мировом рынке. Однако не смог из-за скандального заявления об отставке председателя Нацбанка Якова Смолия, который связал свой уход с "политическим давлением".

На этом фоне сегодняшнее размещение правительством новых гривневых ОВГЗ можно считать настоящим провалом. Их продали лишь на 10,6 млн грн:

* на 3,2 млн грн под 7% годовых - 3-месячных
* на 2,8 млн грн под 9,2% годовых - 12-месячных
* на 4,6 млн грн под 10% годовых - 32-месячных

Когда неделю назад Минфин разместил новых гривневых на лишь 312,9 млн грн, этот результат назвали провальным, ведь за две предыдущие недели он смог реализовать ОВГЗ в нацвалюте на 7,5 млрд грн (на 1,3 млрд грн 3 июля и на 6,2 млрд грн 23 июня). Потому сегодняшние выпуски (на 10,6 млн грн) финансисты назвали "практически не состоявшимися".

Главная причина неудач чиновников - это низкие ставки. Им не хотят одалживать гривну под 7-10% годовых, когда нерезиденты обеспечивают доходность на уровне 13%. Без повышения доходностей, эксперты не обещают правительству в будущем успешных размещений долговых бумаг в гривне.

Переориентация же банков с минфиновских ОВГЗ на бумаги нерезидентов, будет усиливать давление на курс гривны. Чем активнее иностранцы продолжат продавать бумаги в нашей нацвалюте и скупать доллар, тем выше будет валютный курс.

На завтра, 15 июля, казначеи прогнозируют безналичную торговлю на межбанке в рамках 27,05-27,15 грн/$.
 

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