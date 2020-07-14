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Депозитные ставки для физлиц 14.07.20
16:57 14.07.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 14 июля 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.85
|0.62
|0.22
|6 мес.
|8.93
|0.85
|0.42
|9 мес.
|8.76
|1.07
|0.42
|12 мес.
|9.15
|1.22
|0.69
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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