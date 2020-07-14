Ethereum обошел биткоин по приросту активных адресов

Вторая по капитализации криптовалюта превзошла биткоин по росту числа активных адресов. С начала года их количество увеличилось на 145%, в то время как у BTC этот показатель вырос на 13%.

По данным аналитической компании Messari, число активных Ethereum-адресов достигло 567 829. Несмотря на меньшие темпы прироста, в сети биткоина их насчитывается 745 665.

На графике также видны два периода резкого снижения прироста активных кошельков в сети Ethereum. Первый произошел в середине марта, совпав с падением рыночной стоимости ETH ниже $111. Следующий спад произошел в начале июня на фоне роста популярности DeFi-сектора.

Ethereum обошел биткоин по общему объему проводимых в сети комиссий, согласно аналитической компании Glassnode. При этом медианный размер комиссии у ETH в два раза ниже, чем у BTC: $0,253 и $0,503 соответственно. Об этом свидетельствуют данные BitInfoCharts.

Источник: Glassnode.

Напомним, в июне майнеры Ethereum получили рекордные комиссии. По данным Messari, биткоин и ETH обеспечивают 99% всех комиссий, получаемых майнерами криптовалюты.