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Ethereum обошел биткоин по приросту активных адресов
12:47 14.07.2020 |
Вторая по капитализации криптовалюта превзошла биткоин по росту числа активных адресов. С начала года их количество увеличилось на 145%, в то время как у BTC этот показатель вырос на 13%.
По данным аналитической компании Messari, число активных Ethereum-адресов достигло 567 829. Несмотря на меньшие темпы прироста, в сети биткоина их насчитывается 745 665.
На графике также видны два периода резкого снижения прироста активных кошельков в сети Ethereum. Первый произошел в середине марта, совпав с падением рыночной стоимости ETH ниже $111. Следующий спад произошел в начале июня на фоне роста популярности DeFi-сектора.
Ethereum обошел биткоин по общему объему проводимых в сети комиссий, согласно аналитической компании Glassnode. При этом медианный размер комиссии у ETH в два раза ниже, чем у BTC: $0,253 и $0,503 соответственно. Об этом свидетельствуют данные BitInfoCharts.
Напомним, в июне майнеры Ethereum получили рекордные комиссии. По данным Messari, биткоин и ETH обеспечивают 99% всех комиссий, получаемых майнерами криптовалюты.
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