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Справочный курс гривны 14 июля понижен на 14,53 коп до 27,0855 грн/$1
12:24 14.07.2020 |
Национальный банк 14 июля понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 7,23 коп. до 27.1578 UAH/USD.
|Показатель
|13.07.20
|14.07.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.0855
|27.1578
|0.267
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