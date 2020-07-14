Финансовые новости
- |
- 14.07.20
- |
- 12:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Интерес институционалов к биткоину упал до минимума за пять месяцев
09:49 14.07.2020 |
Чистая длинная позиция крупных инвесторов на Чикагской товарной бирже (CME) вернулась к минимуму с февраля. Опираясь на эту метрику, аналитики Phi Deltalytics указывают на краткосрочные риски для тех, кто занимает бычьи позиции по BTC.
В пользу медвежьего сценария в ближайшей перспективе указывает и разработанный Phi Deltalytics индекс притока денежных средств в открытый интерес Чикагской товарной биржи (CME). В начале июля показатель опустился ниже критического порога в 30 пунктов.
Значение индикатора варьируется от 0 до 100 пунктов. Уход ниже отметки 50 указывает на отток капитала крупных инвесторов.
Исследователи отмечают, что аналогичная ситуация прослеживалась в конце 2018 и в начале 2020 года. После этого биткоин уходил в нисходящий тренд как минимум на три месяца. Низким значениям метрики предшествует формирование вершины.
Из представленного ниже графика можно отметить, как в сентябре показатель опустился ниже 30 пунктов, а за два месяца до этого биткоин достиг уровня $14 000. В июне этого года индикатор вновь опустился ниже этого рубежа, только на этот раз курс первой криптовалюты успел вырасти только до $10 500 в феврале. Затем последовал «черный четверг».
«Чтобы сценарий с прорывом $10 000 перешел в разряд «рабочих» необходимо дождаться разворота метрики чистых позиций институциональных инвесторов в сторону роста», - убеждены в Phi Deltalytics.
Отчет аналитиков вышел в момент снижения показателя реализованной волатильности биткоина до минимума за четыре месяца в 45,60%. Отчасти это обусловлено ростом корреляции BTC с «барометром американской экономики» - индексом S&P 500. Показатель достиг исторического максимума на уровне в 78,8% после нескольких месяцев роста.
На CME наблюдается тренд к снижению числа открытых позиций. Крупные игроки, как и прежде, заняли сторону медведей, а мелкие открывают длинные позиции.
Напомним, 8 июля пользователи вывели с кастодиальных биткоин-бирж рекордные в этом году 20 660 биткоинов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рожкова: Для команды НБУ запуск «печатного станка» - это «красная линия»
|Неувязочка вышла. Почему у Зеленского передумали назначать дату выборов
|Наступление на язык: Зачем «слуги» заставляют Зеленского работать на Бойко и Медведчука
|Неправильный «приспособленец»: Почему советник Ермака Подоляк наехал на Сенцова
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Ethereum обошел биткоин по приросту активных адресов
|Справочный курс гривны 14 июля понижен на 14,53 коп до 27,0855 грн/$1
|Биржи АТР 14 июля закрылись в минусе после уверенного роста ранее
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 14.07.20
|Остаток средств на корсчетах банков 14.07.20
|Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 13.07.2020
|Интерес институционалов к биткоину упал до минимума за пять месяцев
Это интересно
|Mercedes-Benz рассказал о мультимедийке нового S-Class
|Смарт-телевизоры Samsung смогут отображать тексты песен в Apple Music синхронно с воспроизведением
|Стало известно, сколько экс-глава Nissan заплатил за побег из Японии
|Мотоциклы BMW будут самостоятельно поддерживать скорость и дистанцию на дороге
|Qualcomm представила Snapdragon 865 Plus: первый мобильный процессор с частотой выше 3 ГГц
|Раскрыт электрический купе-кроссовер Audi Q4 Sportback
|Bentley добавила новому Flying Spur четырехместный салон