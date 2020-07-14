Интерес институционалов к биткоину упал до минимума за пять месяцев

Чистая длинная позиция крупных инвесторов на Чикагской товарной бирже (CME) вернулась к минимуму с февраля. Опираясь на эту метрику, аналитики Phi Deltalytics указывают на краткосрочные риски для тех, кто занимает бычьи позиции по BTC.

В пользу медвежьего сценария в ближайшей перспективе указывает и разработанный Phi Deltalytics индекс притока денежных средств в открытый интерес Чикагской товарной биржи (CME). В начале июля показатель опустился ниже критического порога в 30 пунктов.

Значение индикатора варьируется от 0 до 100 пунктов. Уход ниже отметки 50 указывает на отток капитала крупных инвесторов.

Исследователи отмечают, что аналогичная ситуация прослеживалась в конце 2018 и в начале 2020 года. После этого биткоин уходил в нисходящий тренд как минимум на три месяца. Низким значениям метрики предшествует формирование вершины.

Из представленного ниже графика можно отметить, как в сентябре показатель опустился ниже 30 пунктов, а за два месяца до этого биткоин достиг уровня $14 000. В июне этого года индикатор вновь опустился ниже этого рубежа, только на этот раз курс первой криптовалюты успел вырасти только до $10 500 в феврале. Затем последовал «черный четверг».

«Чтобы сценарий с прорывом $10 000 перешел в разряд «рабочих» необходимо дождаться разворота метрики чистых позиций институциональных инвесторов в сторону роста», - убеждены в Phi Deltalytics.

Отчет аналитиков вышел в момент снижения показателя реализованной волатильности биткоина до минимума за четыре месяца в 45,60%. Отчасти это обусловлено ростом корреляции BTC с «барометром американской экономики» - индексом S&P 500. Показатель достиг исторического максимума на уровне в 78,8% после нескольких месяцев роста.

Согласно данным Unfolded, короткие позиции по биткоин-фьючерсам CME институциональных инвесторов превысили длинные на 2046 контрактов. Такое же соотношение сформировалось в марте, за неделю до падения биткоина от $9000 до $3700.

На CME наблюдается тренд к снижению числа открытых позиций. Крупные игроки, как и прежде, заняли сторону медведей, а мелкие открывают длинные позиции.

Напомним, 8 июля пользователи вывели с кастодиальных биткоин-бирж рекордные в этом году 20 660 биткоинов.