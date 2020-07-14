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Сложность биткоина обновила исторический максимум
09:37 14.07.2020 |
После очередного перерасчета сложность майнинга биткоина увеличилась на 9,89% (до 17,34 трлн хешей), обновив исторический максимум.
Рост сложности происходит на фоне увеличения хешрейта биткоина. На сглаженном 7-дневной скользящей средней графике этот показатель впервые превысил 125 EH/s.
По мнению директора по развитию бизнеса американской криптовалютной биржи Kraken Дэна Хэлда, рост хешрейта опровергает негативные прогнозы ряда аналитиков, ожидавших массовое отключение майнеров от сети после халвинга биткоина.
Вместе с этим индекс исторической волатильности BTC опустился ниже 40, что говорит о консолидации рыночной стоимости. Известный аналитик Джош Рейджер указал на то, что снижение этого показателя обычно предшествовало крупным движениям цены биткоина в течение нескольких недель.
По его мнению, биткоин может либо вырасти до $12 200, либо упасть в район $6500. На прикрепленном графике аналитик указал три случая с конца 2018 года, когда снижение волатильности приводило котировки в движение.
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