Золото дешевеет 14 июля в рамках коррекции и на укреплении доллара

Цена на золото во вторник утром снижается почти на 0,8%, показатель опускается после обновления рекорда почти за 10 лет, сдерживает стоимость металла и некоторое укрепление доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.40 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,77%, или на 13,95 доллара - до 1800,15 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,72% - до 19,448 доллара за унцию.

Котировки золота на прошлой неделе достигли 1829,8 доллара - максимума с 14 сентября 2011 года, стоимость металла закрепилась выше 1800 долларов из-за рисков вокруг пандемии коронавируса и опасений второй волны заражений. Золото традиционно является более надежным активом, спрос на который растет в случае усиления глобальных рисков.

При этом некоторое укрепление доллара - на 0,1% - также сдерживает стоимость металла, так как более сильный доллар делает золото дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.

Рынки ждут старта сезона корпоративных отчетностей. Позднее во вторник свои отчеты опубликуют J.P. Morgan Chase, Citigroup и Wells Fargo. Аналитики ожидают, что прибыль компаний индекса S&P 500 упала во втором квартале на 44%.