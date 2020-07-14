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Курс доллара 14 июля слабо растет к мировым валютам на рисках вокруг США и Китая
08:48 14.07.2020 |
Доллар несколько дорожает к основным мировым валютам во вторник утром, новые риски вокруг отношений США и КНР поддерживают спрос на более надежные активы, такие как американский доллар, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.09 EET курс евро к доллару рос до 1,1345 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,134 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 107,25 иены со 107,26 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,09%, до 96,55 пункта.
Рынки оценивают новости по США и Китаю. Ранее Штаты официально назвали незаконными претензии Пекина на офшорные ресурсы на большей части Южно-Китайского моря. Кроме того, Вашингтон обвинил КНР в попытках заполучить контроль над этими ресурсами путем угроз. Китай назвал такие заявления американской стороны "совершенно неоправданными".
Рынки продолжают следить за ситуацией вокруг коронавируса. Университет Джонса Хопкинса сообщает уже о 13 миллионах случаев заражения в мире. В США постепенно усиливают карантинные ограничения, например, власти штата Калифорния заявили о закрытии общественных учреждений и ряде других мер.
Такие сообщения поддерживают более осторожное настроение трейдеров, в результате американский доллар, который традиционно считается более надежным активом, дорожает. Фондовые рынки Азии при этом опускаются.
Инвесторы также ждут начала очередного сезона корпоративных отчетностей, который традиционно стартует с крупных американских банков. Позднее во вторник свои отчеты опубликуют J.P. Morgan Chase, Citigroup и Wells Fargo. Аналитики ожидают, что прибыль компаний индекса S&P 500 упала во втором квартале на 44%.
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