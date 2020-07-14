Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 10.07.20

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|10.07
|-
|5107,7 (6.0;1820)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|08.07
|37616.0 (5.0)
|-
|09.07
|35608.0 (5.0)
|-
|10.07
|10119,0 (5.0)
|86710.0 (6,0; 7)
Данные НБУ