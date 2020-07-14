Финансовые новости
- |
- 14.07.20
- |
- 05:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Справочный курс гривны 13 июля понижен на 14,53 коп до 27,0855 грн/$1
12:24 13.07.2020 |
Национальный банк 13 июля понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 14,53 коп. до 27.0855 UAH/USD.
|Показатель
|10.07.20
|13.07.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.9402
|27.0855
|0.539
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Наступление на язык: Зачем «слуги» заставляют Зеленского работать на Бойко и Медведчука
|Неправильный «приспособленец»: Почему советник Ермака Подоляк наехал на Сенцова
|Разочарование Кремля. Виталий Портников – о театре абсурда
|Конец децентрализации. Зачем Зеленский забирает у местных властей все дороги
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Райффайзен Банк Аваль запустил новое позиционирование с использованием бренда-кода «Райф»
|Министр экономики Петрашко ожидает изменения монетарной политики при новом главе Нацбанка
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 10.07.20
|Доллар 13 июля торгуется без единой динамики к иене и евро в ожидании статистики из США
|Остаток средств на корсчетах банков 13.07.20
|Суд не стал рассматривать иск ФГВФЛ к Рожковой и экс-топам Платинум Банка
|Биржи АТР 13 июля закрылись ростом в пределах 3,5% вслед за рынками США
Это интересно
|Мотоциклы BMW будут самостоятельно поддерживать скорость и дистанцию на дороге
|Qualcomm представила Snapdragon 865 Plus: первый мобильный процессор с частотой выше 3 ГГц
|Раскрыт электрический купе-кроссовер Audi Q4 Sportback
|Bentley добавила новому Flying Spur четырехместный салон
|AnTuTu опубликовал глобальный рейтинг самых производительных смартфонов июня 2020-го
|Самый узнаваемый хот-род всех времен выставят на продажу
|Bentley Bentayga поменяли внешность. Теперь он похож на Continental