FATF выразила обеспокоенность растущей популярностью стейблкоинов

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) представила доклад, посвященный стейблкоинам. Его лейтмотивом стали потенциал массового внедрения «стабильных» монет и необходимость следования их эмитентами и криптовалютными биржами требованиям организации.

«Стейблкоины больше чем криптовалюты подходят для массового внедрения. В том случае, если они действительно остаются стабильными в стоимости, проще в использовании и созданы крупными компаниями, которые намерены их интегрировать в массовые телекоммуникационные платформы», - говорится в докладе FATF.

По мнению наднационального регулятора, стейблкоины могут нести такую же угрозу фиатным валютам, как и криптовалюты, что обусловлено их возможностями конфиденциальности, глобального охвата и потенциала использования в незаконных целях. Чтобы не допустить этого, в FATF приступили к разработке новых правил оборота стабильных монет.

Согласно пересмотренным стандартам, стейблкоины будут рассматриваться как виртуальные активы или традиционные финансовые продукты. Их эмитентов обяжут следовать установленным AML/CFT-правилам. Круг этих требований будет распространяться на другие организации в зависимости от устройства стейблкоинов, степени децентрализации механизмов стабилизации и передачи монет, а также сферы деятельности эмитента.

В организации подчеркнули, что даже в децентрализованных стейблкоинах биржи, провайдеры услуг по переводу денежных средств и кастодиальные кошельки будут обязаны внедрить соответствующие AML/CFT-процедуры.

Также FATF обяжет поставщиков услуг в сфере виртуальных активов (VASPs) ввести обязательный мониторинг транзакций, чтобы контролировать движение средств.



