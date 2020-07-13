Доллар 13 июля дешевеет к мировым валютам перед началом сезона отчетностей

Курс доллара к основным мировым валютам опускается в понедельник утром, инвесторы ожидают старта сезона корпоративных отчетностей на этой неделе, который покажет, как пандемия коронавируса отразилась на финрезультатах компаний, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.05 EET курс евро к доллару рос до 1,1327 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1298 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 106,88 иены со 106,89 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,19%, до 96,47 пункта.

Рынки ожидают начала сезона корпоративных отчетностей, который стартует на текущей неделе, традиционно он начинается с крупных американских банков: J.P. Morgan Chase, Wells Fargo, Citigroup и Bank of America. Аналитики прогнозируют, что прибыль компаний индекса S&P 500 упала во втором квартале на 44,6%.

Кроме того, позднее на неделе будут опубликованы данные по инфляции, промпроизводству и розничных продажах в США. Инвесторы также ожидают решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Японии по монетарной политике.

Пока фондовые биржи Азии поднимаются, доллар, который традиционно считается более надежным активом, дешевеет к мировым валютам.

"Я ожидаю, что фондовые рынки останутся сильными, и доллар несколько ослабнет, но все обеспокоены возможной коррекцией", - рассказал агентству Рейтер аналитик State Street Bank Казушиге Кайда (Kazushige Kaida).