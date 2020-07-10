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Справочный курс гривны 10 июля понижен на 1 коп до 26,9302 грн/$1
12:33 10.07.2020 |
Национальный банк 10 июля понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 1 коп. до 26.9402 UAH/USD.
|Показатель
|09.07.20
|10.07.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.9305
|26.9402
|0.036
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