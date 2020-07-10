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Золото 10 июля дешевеет, отходя от максимумов с 2011 года
09:12 10.07.2020 |
Цена на золото в пятницу утром снижается, отступая от максимумов за 9 лет, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.49 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,06%, или на 1,15 доллара — до 1802,55 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,03% — до 18,957 доллара за унцию.
Инвесторы по-прежнему предпочитают безопасные активы, к которым традиционно относится золото, поскольку рост числа случаев заражения коронавирусом снижает перспективы скорого восстановления мировой экономики. На этом фоне в течение недели стоимость золота доходила до максимумов с сентября 2011 года, после чего перешла к коррекционному снижению.
"Золото было перекуплено довольно сильно после того, как оно превысило уровень в 1800 долларов, и теперь мы наблюдаем распродажи со стороны некоторых инвесторов", — сказал агентству Рейтер аналитик ED&F Man Capital Markets Эдвард Мейр (Edward Meir).
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