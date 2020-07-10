Иена 10 июля дорожает к доллару на уходе инвесторов от риска

Курс иены растет к доллару в пятницу утром, поскольку очередной резкий рост числа случаев заражения коронавирусом в США снижает аппетит к риску, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.23 EET курс доллара к иене снижался до 106,94 иены со 107,19 иены на прошлом закрытии. Курс евро к доллару опускался до 1,1272 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1281 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,17%, до 96,87 пункта.

Резкий рост новых случаев коронавируса в США оказал негативное влияние на настроения инвесторов, снизив надежды на быстрое восстановление экономики. На этом фоне участники рынка предпочитают покупать более надежные валюты, к которым традиционно относится японская иена.

В среду в Соединенных Штатах было зарегистрировано более 60 тысяч новых случаев COVID-19, что стало самым большим ежедневным приростом среди всех стран с начала пандемии. Целый ряд штатов, включая крупнейшие по населению Техас и Флориду, приостановили меры по "открытию" экономики.

"На рынке присутствует небольшой отказ от риска после довольно плохих данных по коронавирусу из Флориды", - прокомментировал агентству Рейтер валютный директор Societe Generale Кьосуке Судзуки (Kyosuke Suzuki).