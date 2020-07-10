Глава Mastercard Europe усомнился в возможности блокчейна изменить мир платежей

Платежный гигант Mastercard экспериментирует с блокчейн-технологией, однако в компании пока затрудняются сказать, какие задачи она сможет решить в мире платежей. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил президент Mastercard Europe Марк Барнетт.

«Думаю, он [блокчейн] скорее может быть применен в цифровой идентификации - например, для определения личности или при торговле ценными товарами», - считает Барнетт.

По его словам, сказать, что Mastercard работает с технологией блокчейн, «будет преувеличением».

Тем не менее ранее компания запатентовала систему для совершения анонимных транзакций в блокчейн-сетях, объявила о партнерстве с блокчейн-консорциумом R3, направленного на разработку трансграничного платежного решения на базе блокчейна, а также выиграла патент на систему, позволяющую запускать различные типы блокчейнов.



