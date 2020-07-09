Доллар слабо меняется к евро и иене 8 июля, юань достиг максимума с марта

Курс доллара США демонстрирует незначительные изменения в паре с евро и иеной в ходе торгов в четверг.

Тем временем китайский юань вырос до максимальной отметки с марта на фоне признаков восстановления экономики КНР после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также подъема фондового рынка страны.

Евро торгуется днем в районе $1,1334 против $1,133 на закрытие предыдущей торговой сессии. Курс евро находится на уровне 121,56 иены по сравнению со 121,52 иены на закрытие предыдущих торгов.

Курс доллара стабилен на уровне 107,26 иены.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,07% относительно предыдущего торгового дня. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,06%.

Курс доллара относительно юаня в четверг снижается на 0,2%, до 6,9874 юаня.

Китайская валюта, устойчиво укреплявшаяся с конца мая, преодолела отметку в 7 юаней/$1 впервые за последние четыре месяца, когда экономическая активность в стране практически остановилась на фоне ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.

Если правительство КНР преуспеет в своей цели формирования "здорового бычьего рынка", юань может в ближайшее время достичь отметки 6,95/$1, полагает валютный стратег Mizuho Bank Кен Чун, которого цитирует Dow Jones. Однако, по его словам, если США введут против Китая или гонконгских банков финансовые санкции, юань может ослабнуть.

Британский фунт стерлингов в четверг коснулся максимальной отметки к доллару более чем за три недели благодаря спросу инвесторов на рисковые активы.

Фунт торгуется днем на уровне $1,2658 по сравнению с $1,2611 по итогам предыдущих торгов. Курс фунта составляет 1,1173 евро против 1,113 евро на закрытие торгов в среду.

Правительство Великобритании накануне представило новый план поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, предусматривающий стимулирующие меры общим объемом порядка 30 млрд фунтов стерлингов ($37,6 млрд). Среди мер, призванных спасти рабочие места и вдохнуть жизнь в британскую экономику - налоговые льготы для отелей и ресторанов, а также рынка жилья, выплаты компаниям для сохранения рабочих мест.