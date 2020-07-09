Объем частных денежных переводов в Украину в мае-2020 сократился на 20,7% к маю-2019 – НБУ

Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в мае 2020 года составил $805 млн, что на 20,7% меньше, чем в мае 2019 года, и на 19% меньше, чем в докарантинном феврале 2020 года, свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно им, по итогам января-мая 2020 года объем частных денежных переводов в страну сократился на 2,1% – до $4,54 млрд против аналогичного прошлогоднего периода ($4,64 млрд).

В целом за пять месяцев 2020 года через неформальные каналы в Украину перевели $1,83 млрд (40,3% общего количества переводов), через корсчета банков $1,77 млрд (38,9%), через международные платежные системы – $0,94 млрд (20,7%).

Как сообщалось, объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в январе составил $991 млн, в феврале – $994 млн, в марте – $922 млн и в апреле – $826 млн.

По данным НБУ, в целом за 2019 год трудовые мигранты перевели в Украину $12 млрд.