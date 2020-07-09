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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 09.07.2020
11:11 09.07.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 9 июля 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|26,9041
|Земельный капитал
|26,9585
|Укргазбанк
|26,8700
|Укрстройинвестбанк
|27,0000
|Креди Агриколь
|26,8700
|Райффайзен Банк Аваль
|27,0300
|Глобус
|26,8500
|Укргазбанк
|27,0300
|Банк Сич
|26,8500
|Банк инвестиций и сбережений
|27,0500
|Укрэксимбанк
|26,8000
|Коминвестбанк
|27,0500
|Укрстройинвестбанк
|26,8000
|Укрэксимбанк
|27,0500
|Приватбанк
|26,8000
|Окси банк
|27,0800
|Окси банк
|26,8000
|Банк Сич
|27,1000
|Банк инвестиций и сбережений
|26,8000
|Глобус
|27,1000
|Ощадбанк
|26,7500
|Креди Агриколь
|27,1300
|Коминвестбанк
|26,7500
|Приватбанк
|27,1739
|Райффайзен Банк Аваль
|26,7379
|Ощадбанк
|27,1800
|Форвард банк
|26,7000
|Альфа-банк
|27,2000
|ТАСкомбанк
|26,7000
|ТАСкомбанк
|27,2000
|Альфа-банк
|26,7000
|Украинский Капитал
|27,2000
|Проминвестбанк
|26,5000
|Форвард банк
|27,2000
|Украинский Капитал
|26,0000
|Проминвестбанк
|28,1000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк инвестиций и сбережений
|30,4000
|Укргазбанк
|30,4300
|Креди Агриколь
|30,3700
|Коминвестбанк
|30,4500
|Земельный капитал
|30,3048
|Райффайзен Банк Аваль
|30,5300
|Укрэксимбанк
|30,2300
|Банк Сич
|30,5500
|Укрстройинвестбанк
|30,2000
|Ощадбанк
|30,5500
|Банк Сич
|30,2000
|Земельный капитал
|30,5763
|Приватбанк
|30,1000
|Укрстройинвестбанк
|30,6000
|Окси банк
|30,1000
|Глобус
|30,6500
|Глобус
|30,0500
|Окси банк
|30,6800
|Укргазбанк
|30,0200
|Форвард банк
|30,7500
|Форвард банк
|30,0000
|Приватбанк
|30,7692
|ТАСкомбанк
|30,0000
|Банк инвестиций и сбережений
|30,8000
|Коминвестбанк
|30,0000
|Креди Агриколь
|30,8300
|Альфа-банк
|29,9500
|Укрэксимбанк
|30,8600
|Райффайзен Банк Аваль
|29,7619
|Альфа-банк
|30,9000
|Ощадбанк
|29,6500
|Украинский Капитал
|31,0000
|Проминвестбанк
|29,4000
|ТАСкомбанк
|31,0500
|Украинский Капитал
|28,5000
|Проминвестбанк
|31,5000
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