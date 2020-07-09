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Доллар 9 июля снижается к евро по мере роста спроса на рисковые активы
09:29 09.07.2020 |
Курс доллара в четверг утром снижается к евро и слабо растет к иене, инвесторы предпочитают более рисковые валюты на фоне оптимизма на рынках, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.03 EET курс евро к доллару рос до 1,1366 с 1,1329 доллара за евро. Курс доллара к иене оставался на уровне предыдущего закрытия в 107,25 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,12%, до 96,31 пункта.
В четверг инвесторы обратили свое внимание на более рисковые валюты, такие как евро, так как ралли в более рискованных активах, таких как мировые акции, негативно сказались на спросе на безопасную американскую валюту.
"Рост акций и падение доходности казначейских облигаций имеют небольшие негативные последствия для доллара, но рост на рынках не может зайти слишком далеко, потому что нам все еще нужно беспокоиться о вирусе", - цитирует агентство Рейтер старшего валютного стратега MUFG Bank Минори Учиду (Minori Uchida).
Позднее в четверг инвесторы ожидают данные по безработице в США. Аналитики ждут снижения числа заявок на пособие по безработице до 1,375 миллиона.
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