Цена на золото 9 июля стабильно держится у максимумов за 9 лет на опасениях последствий COVID-19

Цена на золото в четверг утром слабо меняется, оставаясь в районе максимума с сентября 2011 года, инвесторы предпочитают надежные активы на фоне неопределенного влияния коронавируса на экономику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.23 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,04%, или на 0,74 доллара - до 1821,35 доллара за тройскую унцию. В ходе торгов среды цена достигала 1829,65 доллара - максимума с 14 сентября 2011 года. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,32% - до 19,223 доллара за унцию.

Золото, которое традиционно считается надежным активом во время экономической неопределенности, продолжает сохранять привлекательность для инвесторов ввиду неопределенности с продолжительностью пандемии коронавируса и его последствиями для мировой экономики.

"Цены на золото выглядят очень оптимистично как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе... Есть достаточно катализаторов, чтобы вывести его на рекордную территорию до конца года", - отметил старший рыночный аналитик брокерской компании OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 12 миллионов, скончалось более 500 тысяч человек.