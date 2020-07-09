Торговые объемы фьючерсов на биткоин и Ethereum резко сократились в июне

Торговые объемы фьючерсами на биткоин и Ethereum в июне упали до уровней начала 2020 года. Об этом сообщает The Block.

После достижения исторического рекорда в мае торговые объемы биткоин-фьючерсов упали на 40%, снизившись с $557 млн до $332 млн.

Объемы Ethereum-фьючерсов снились с $72,1 млн до $60,7 млн, потеряв 16% за месяц. Своего рекорда этот показатель достиг в феврале.

Популярность биткоин-фьючерсов в июне оказалась в 5,5 раза выше аналогичного продукта на основе Ethereum.

Напомним, в начале июня аналитик Дмитрий Перепелкин сообщил о неопределенности на фьючерсном рынке. В начале этого месяца он также указал на то, что спекулянты на фьючерсном рынке поставили на снижение цены биткоина.







