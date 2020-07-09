Отставка главы НБУ и политика отдельных должностных лиц ставит инфляционное таргетирование под угрозу - член Совета НБУ

Отставка главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия и политика отдельных должностных лиц ставят под угрозу политику инфляционного таргетирования, написал член Совета НБУ Виктор Козюк в Facebook в среду.

"Вопрос ведь не только в смене руководителя НБУ. (...) Очень многим нужен политический бизнес-цикл, для чего нужен отряд реальных ставок в отрицательную зону. (...) Отдельные должностные лица оперируют цифрами желаемой инфляции, которая через пару лет такой политики сметет покупательную способность, заложит бомбу реальной ревальвации под платежный баланс, развернет тренд долларизации", - отметил Козюк.

Он отметил, что едва ли не единственным средством сохранения инфляционного таргетирования являются обязательства Украины перед Международным валютным фондом (МВФ).

Козюк полагает, что далее для инфляционного таргетирования возможны четыре сценария, в том числе сценарий, при котором оно будет существовать формально, при условии, что проект Основных принципов денежно-кредитной политики на 2021 год станет дополнительным поводом для информационной конфронтации.

"Сами принципы будут больше напоминать фиксацию "антикризисных" прихотей, чем реальное измерение работы монетарного режима в условиях выхода из коронакризиса", - добавил член Совета НБУ.

Во втором сценарии инфляционное таргетирование также формально останется, но его ключевые черты, в частности цели, коридор отклонений, ключевой инструмент и операционный каркас обесценятся, добавил Козюк.

По его словам, третий сценарий предусматривает повторение первого, но с формальным признанием того, что инфляционное таргетирование было "ошибкой украинской эволюции", "временным головокружением".

Согласно последнему сценарию, представленному членом Совета НБУ, действующий режим будет существовать с уточнениями направлений адаптации к кризисному периоду.

При этом он добавил, что с учетом специфики отечественной политики все сценарии могут содержать общие элементы.

