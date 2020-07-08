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Депозитные ставки для физлиц 08.07.20
17:38 08.07.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 8 июля 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.75
|0.62
|0.25
|6 мес.
|8.80
|0.86
|0.46
|9 мес.
|8.98
|1.07
|0.56
|12 мес.
|9.10
|1.07
|0.74
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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