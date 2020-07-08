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Кредитный портфель украинских банков в мае сократился на 8,7 млрд грн, объем NPL - на 1,1 млрд грн - НБУ
17:04 08.07.2020 |
Кредитный портфель украинских банков в мае 2020 года сократился на 8,72 млрд грн по сравнению с предыдущим месяцем - до 1 трлн 132 млрд грн, в том числе объем неработающих кредитов (NPL) - на 1,14 млрд грн, до 561,66 млрд грн, сообщается в отчетности Национального банка Украины (НБУ).
Согласно ей, кредитный портфель банков с иностранным капиталом сократился на 7,22 млрд грн, с частным - на 785 млн грн, госбанков (без ПриватБанка) - на 1,53 млрд грн, а ПриватБанка вырос на 818 млн грн.
Вместе с тем, объем NPL в банках с иностранным капиталом вырос на 166 млн грн, с частным - на 983 млн грн, в ПриватБанке - на 375 млн грн, а в госбанках (без ПриватБанка) сократился на 2,67 млрд грн.
В целом, за январь-май 2020 года кредитный портфель украинских банков увеличился на 3,12% (или на 34,24 млрд грн), а объем NPL - на 5,8% (30,88 млрд грн).
Согласно статистике регулятора, наиболее стремительно объем неработающих кредитов в банках вырос в марте - на 6,7%, после чего в апреле сократился на 2,2%. При этом в целом кредитный портфель украинских банков также подскочил в марте на 6,3% и снизился в апреле на 3%.
Указывается, что по итогам пяти месяцев 2020 года доля NPL в кредитных портфелях украинских банков увеличилась на 1,3 процентных пункта (п.п.) - до 49,6%, том числе в банках с иностранным капиталом - на 1,7 п.п. (до 34,2%), в частных - на 1 п.п. (до 19,6%), в государственных без ПриватБанка - на 1,7 п.п. (до 51,1%) и в ПриватБанке - на 1 п.п. (до 79,3%).
Как сообщалось, по итогам 2019 года доля NPL в украинских банках сократилась на 4,5 п.п. и впервые за последние годы стала меньше половины их суммарного кредитного портфеля - 48,4%.
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