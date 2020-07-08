В СoinMetrics представили новый метод оценки величины рынка криптовалют

Аналитики СoinMetrics применили методологию свободного обращения для получения более корректной оценки размера и ликвидности рынка цифровых активов.

На основе метода свободного обращения (free-float) в традиционных финансах рассчитывается капитализация компаний, лежащих в основе расчета фондового индекса. Для адаптации методологии к рынку криптовалют в СoinMetrics исключили монеты и токены, которые были выпущены, но впоследствии утратили былую ликвидность. Это могло произойти в случае вывода из обращения, утраты и перехода активов во владение долгосрочных держателей, которые ходлят монеты более пяти лет.

«Данные о предложении в их устоявшемся виде могут существенно варьироваться в зависимости от выбранного источника, что затрудняет процесс принятия инвестиционных решений», - убеждены в компании.

Капитализация на основе свободного обращения позволит более системно подойти к определению предложения актива для расчета индексов, рыночной капитализации и его применения в методиках оценки.

Различие показателей предложения на основе метода free-float и тем, как он рассчитывается сейчас, можно сравнить на примере биткоина. По оценкам СoinMetrics, первая величина примерно на 25% меньше второй - 14,3 млн монет против 18,4 млн. В долларовом выражении при текущем курсе в $9200 эти оценки равны $131 млрд и $169,3 млрд.

Это различие проявляется еще более ярко при рассмотрении форков биткоина. По оценкам CoinMetrics, капитализация Bitcoin Cash на 35% меньше заявленной, а Bitcoin SV - на 46%. У Ethereum эта разница невелика и составляет лишь немногим более 2%.

Показателен пример стейблкоина Tether. Традиционно его капитализация рассчитывается как объем всех выпущенных монет. При таком подходе наблюдатель не заметит явных изменений во время роста цены биткоина в первой половине 2019 года от $4000 до $12 000. Если провести оценку на основе метода free-float, исключая токены в хранилище Tether, можно обнаружить тесную корреляцию между ростом предложения стейблкоина и ценой биткоина.

Сооснователь аналитической фирмы Delphi Digital Ян Либерман считает, что предложенная CoinMetrics методология способна повысить надежность различных показателей оценки криптовалют. В частности, более точные оценки могут лечь в основу расчета индикатора NVT Ratio (Network Value to Transactions Ratio), известного также как «крипто-мультипликатор P/E».



