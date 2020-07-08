Финансовые новости
- |
- 08.07.20
- |
- 19:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Справочный курс гривны 8 июля понижен на 1,05 коп до 26,9464 грн/$1
12:30 08.07.2020 |
Национальный банк 8 июля понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 1.05 коп. до 26.9464 UAH/USD.
|Показатель
|07.07.20
|08.07.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.9359
|26.9464
|0.87
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дело MH17. Какой подарок СБУ сделала Гааге
|В Раде зарегистрировано постановление о проведении местных выборов 25 октября
|Правительство передало полномочия по управлению «Аграрным фондом» Минэкономики
|Ермак - и.о. президента? Кто и зачем рассказал украинцам несмешной анекдот
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 08.07.20
|Кредитный портфель украинских банков в мае сократился на 8,7 млрд грн, объем NPL - на 1,1 млрд грн - НБУ
|В СoinMetrics представили новый метод оценки величины рынка криптовалют
|Доллар 8 июля слабо колеблется к евро и иене на неопределенности вокруг коронавируса
|Справочный курс гривны 8 июля понижен на 1,05 коп до 26,9464 грн/$1
|Биржи АТР 8 июля закрылись без единой динамики вслед за рынками США и на оптимизме из Китая
Это интересно
|Sony выпустила 4 телевизора Sony Bravia XH90 для PlayStation 5
|США и Alibaba являются лидерами по числу патентов в сфере блокчейна
|На кроссоверах Hyundai скоро появится «механика» без педали сцепления
|В США разработали замену российским ракетным двигателям РД-180
|Доходы PUBG Mobile измеряются миллиардами
|В Британии задержали более 700 человек после взлома зашифрованного преступного чата
|Хочешь включить подогрев сиденья? Сначала заплати. BMW начнет продавать опции в своих авто по подписке