Доллар США 8 июля стабилен в паре с евро и иеной

Курс доллара США слабо меняется относительно евро и иены в ходе торгов в среду.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1274 по сравнению с $1,1275 на закрытие предыдущей сессии. Курс евро составляет 121,24 иены против 121,21 иены накануне.

Как ранее сообщило агентство Bloomberg, на этой неделе председатель Европейского совета Шарль Мишель планирует выдвинуть свои предложения для преодоления разногласий между членами Евросоюза относительно плана экономического восстановления. Лидеры стран ЕС планируют обсудить преодоление кризиса, вызванного пандемией, на саммите, который пройдет 17-18 июля.

Курс американской валюты относительно иены увеличился до 107,54 иены против 107,52 иены во вторник.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,07%.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли сказала во вторник, что данные о безработице в США недооценивают экономический ущерб, нанесенный коронавирусом. Учитывая, что безработица находится на уровне 11,1%, центробанку придется принять дальнейшие меры для поддержки экономики, отметил глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин.

Председатель ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, в свою очередь, предупредил, что восстановление экономики США, начавшееся вслед за снятием ограничительных мер, которые были введены для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, может остановиться в связи с увеличением числа новых случаев заражения в нескольких крупных штатах.

Фунт стерлингов торгуется на уровне $1,2547 по сравнению с $1,2544 по итогам предыдущих торгов. Курс фунта составляет 1,1131 евро против 1,1126 евро на закрытие торгов во вторник.

Инвесторы ожидают, что в среду министр финансов Великобритании Риши Сунак объявит о новых мерах экономической поддержки, включая раздачу населению ваучеров номиналом 500 фунтов стерлингов на каждого взрослого и 250 фунтов на ребенка для повышения расходов в наиболее пострадавших от пандемии отраслях, пишет Trading Economics.