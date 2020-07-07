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Депозитные ставки для физлиц 07.07.20
17:02 07.07.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 7 июля 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.82
|0.68
|0.23
|6 мес.
|8.78
|0.91
|0.44
|9 мес.
|8.83
|1.26
|0.70
|12 мес.
|8.90
|1.38
|0.79
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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