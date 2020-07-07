Минфин планирует дважды размещать валютные ОВГЗ в июле и трижды в августе

В то время, как иностранцы вывели из Украины более $11 млрд с начала года, Министерство финансов намерено дважды размещать валютные ОВГЗ в июле и трижды в августе.

Об этом свидетельствует график размещения ОВГЗ на третий квартал, передают Українські Новини.

Министерство финансов 14 и 28 июля на первичных аукционах предложит годичные долларовые облигации внутреннего госзайма, а в августе - трижды (11, 18 и 25 августа).

В сентябре планируется размещать только гривневые бумаги.

Кроме того, по вторникам Минфин будет предлагать годичные ОВГЗ в гривне, раз в две недели чередовать трех- и шестимесячные, двух- и трехлетние.

В конце каждого месяца Минфин будет предлагать четырехлетние ценные бумаги.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году Минфин привлек в государственный бюджет 227,6 млрд гривен, 4,3 млрд долларов и 387 млн ​​евро за счет размещения ОВГЗ.

В конце мая Украина погасила еврооблигации, выпущенные под госгарантии США, на 1 млрд долларов.

Тем временем в июне госбюджет по доходам перевыполнили, но с начала года он остается с дефицитом.