Международные резервы Украины резко выросли благодаря траншу МВФ

Международные резервы Украины в июне 2020 года увеличились, по предварительным данным, 12,4% – до $28,516 млрд, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ) во вторник.

"Последний раз на таком уровне они находились осенью 2012 года. Существенный рост резервов в течение прошлого месяца обусловлен как поступлением первого транша по новой программе с Международным валютным фондом (МВФ) и связанного финансирования, так и наращиванием покупки валюты НБУ на межбанковском валютном рынке", – указано в сообщении.

НБУ подчеркнул, что в первую очередь, на динамику резервов повлияли поступления международного финансирования и операции правительства по управлению государственным долгом. В частности, Украина получила первый транш от МВФ объемом 1,5 млрд специальных прав заимствований (SDR) или $2,076 млрд по новой программе Stand-By, а также связанное финансирование от ЕС в размере EUR500 млн.

Указывается, что правительство также разместило номинированные в валюте облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на EUR353,3 млн. Кроме того, на обслуживание и погашение госдолга в инвалюте были направлены $1,192 млрд в эквиваленте, из которых $1,074 млрд было выплачено по ОВГЗ, номинированным в валюте, $75,7 млн – по евробондам, а остаток – по другим обязательствам перед иностранными кредиторами.

Согласно сообщению, на динамике показателя в июне также отразились операции НБУ на межбанковском валютном рынке – регулятор только покупал валюту, объем интервенций составил $1,155 млрд.

"Предложение валюты со стороны бизнеса продолжало превышать спрос, поэтому, пользуясь благоприятной ситуацией, НБУ выкупал избыточный объем валюты и пополнял международные резервы", – указано в сообщении.

Кроме того, на динамику международных резервов повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам) – в прошлом месяце их стоимость увеличилась на $154 млн в эквиваленте, свидетельствуют данные Нацбанка.

Регулятор отметил, по состоянию на 1 июля 2020 года объем международных резервов покрывает 4,8 месяцев будущего импорта. Уточняется, что этого достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

Согласно данным на сайте Нацбанка, чистые международные резервы НБУ, которые рассчитываются как превышение золотовалютных резервов над обязательствами центробанка в инвалюте, по итогам июня увеличились на 6,2% – до $17,496 млрд после сокращения в мае на 2,1%.

В целом, за шесть месяцев 2020 года чистые международные резервы НБУ выросли на 10,8%, или на $1,711 млрд.