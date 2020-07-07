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Евро 7 июля дешевеет к доллару на опасениях за экономику Европы
14:43 07.07.2020 |
Курс евро снижается по отношению к доллару во вторник днем после ухудшения Еврокомиссией прогнозов по экономике еврозоны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.03 EET курс евро к доллару опускался до 1,1273 с 1,1308 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 107,72 иены со 107,35 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,37%, до 97,08 пункта.
Трейдеры обратили внимание на новые прогнозы Еврокомиссии по экономике еврозоны. В частности, в своем промежуточном летнем прогнозе ЕК ухудшила прогноз по спаду ВВП еврозоны в 2020 г до 8,7% с 7,7%, которые ожидались в мае. Между тем в 2021 году экономика еврозоны может вырасти на 6,1%, а не на 6,3%, как ожидалось ранее.
Определенное влияние на настроения инвесторов оказывает статистика из Германии, согласно которой объем промышленного производства в стране с учетом сезонных колебаний в мае 2020 года вырос на 7,8% по сравнению с апрелем, однако показатель не оправдал ожиданий рынка - аналитики ждали его роста на 10%.
"Вероятно, худшее уже позади, но мы не можем рассматривать быстрое и устойчивое восстановление (мировой экономики - ред.) в качестве базового сценария", - сказал агентству Рейтер стратег OCBC Bank, Теренс Ву (Terence Wu).
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