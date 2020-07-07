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Справочный курс гривны 7 июля вырос на 23,66 коп до 27,1725 грн/$1
12:37 07.07.2020 |
Национальный банк 7 июля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 23.66 коп. до 27.1725 UAH/USD.
|Показатель
|06.07.20
|07.07.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.1725
|26.9359
|0.87
По материалам: м
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