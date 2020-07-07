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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 07.07.2020
12:21 07.07.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 7 июля 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|26,9070
|Земельный капитал
|26,9935
|Банк инвестиций и сбережений
|26,9000
|Правекс
|27,0500
|Укрстройинвестбанк
|26,8500
|Райффайзен Банк Аваль
|27,0800
|Приватбанк
|26,8500
|Банк Сич
|27,1000
|Укргазбанк
|26,8200
|Банк инвестиций и сбережений
|27,1000
|Креди Агриколь
|26,8200
|Укрстройинвестбанк
|27,1000
|Правекс
|26,8000
|Креди Агриколь
|27,1300
|Коминвестбанк
|26,8000
|Коминвестбанк
|27,1500
|Банк Сич
|26,8000
|Укрэксимбанк
|27,1500
|Аккордрбанк
|26,8000
|Приватбанк
|27,1739
|Ощадбанк
|26,7800
|Укргазбанк
|27,1800
|Укрэксимбанк
|26,7500
|Украинский Капитал
|27,2000
|Альфа-банк
|26,7500
|Ощадбанк
|27,2500
|Райффайзен Банк Аваль
|26,7379
|Аккордрбанк
|27,3000
|Форвард банк
|26,7000
|Альфа-банк
|27,3000
|Проминвестбанк
|26,5000
|Форвард банк
|27,3500
|Украинский Капитал
|26,0000
|Проминвестбанк
|28,1000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк инвестиций и сбережений
|30,4000
|Правекс
|30,4500
|Укрстройинвестбанк
|30,2500
|Банк Сич
|30,5000
|Земельный капитал
|30,2462
|Банк инвестиций и сбережений
|30,6000
|Креди Агриколь
|30,1700
|Укрстройинвестбанк
|30,6000
|Укргазбанк
|30,1200
|Земельный капитал
|30,6241
|Приватбанк
|30,1000
|Приватбанк
|30,6748
|Банк Сич
|30,1000
|Креди Агриколь
|30,6800
|Укрэксимбанк
|30,0800
|Райффайзен Банк Аваль
|30,6800
|Коминвестбанк
|30,0500
|Аккордрбанк
|30,7500
|Аккордрбанк
|30,0500
|Коминвестбанк
|30,7500
|Форвард банк
|30,0000
|Укргазбанк
|30,7800
|Правекс
|29,9500
|Ощадбанк
|30,8000
|Альфа-банк
|29,9000
|Альфа-банк
|30,8500
|Райффайзен Банк Аваль
|29,7619
|Укрэксимбанк
|30,8500
|Ощадбанк
|29,6000
|Форвард банк
|30,9900
|Проминвестбанк
|29,4000
|Украинский Капитал
|31,0000
|Украинский Капитал
|28,5000
|Проминвестбанк
|31,5000
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