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Цена на золото слабо меняется на сохраняющихся опасениях по COVID-19
11:08 07.07.2020 |
Цена на золото во вторник утром не показывает ярко выраженной динамики, рост числа случаев заражения коронавирусом в мире продолжает сдерживать оптимизм вокруг восстановления экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.18 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,06%, или на 1,05 доллара - до 1794,55 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,19% - до 18,547 доллара за унцию.
Во вторник отсутствие сильной динамики объясняется тем, что инвесторы, с одной стороны, оценивают продолжающийся активный рост числа случаев COVID-19 по всему миру, что поддерживает цену на безопасные активы, такие как золото, а с другой - экономические данные, показывающие восстановление экономики после коронавируса.
Согласно данным Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), опубликованным в понедельник, индекс деловой активности в сфере услуг США в июне вырос рекордными темпами - до 57,1% с майских 45,4%, прогноз составлял 50,1%.
"Распространение новых случаев COVID-19 во всем мире усилило сохраняющуюся нервозность, поскольку инвесторы предпочитают хеджировать этот риск с помощью золота", - сказал агентству Рейтер аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались.
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