J.P. Morgan отозвал прогноз снижения учетной ставки НБУ в III кв. после отставки главы Нацбанка

Аналитики J.P. Morgan пересмотрели в связи с отставкой главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия прогноз о снижении учетной ставки НБУ в третьем квартале 2020 года до 5% на ее сохранение на уровне 6%, сообщила пресс-служба агентства.

"Эти события (заявление Смолия о давлении – ИФ) привносят риски в наш прогноз дальнейшего снижения ставки на 100 б.п. в этом квартале до 5,0% (в частности, теперь мы ожидаем, что ставки останутся без изменений по результатам июльского заседания Правления НБУ) и в более широком смысле повышают неопределенность политики и ставят под сомнение приоритеты политики президента и его команды", – указано в прогнозе.

Согласно ему, заявление Смолия может нанести ущерб отношениям с ключевыми международными партнерами и доверию инвесторов, особенно в связи с ростом неопределенности политики.

Вместе с тем учитывая, что значительная часть поддержки, оказываемой Украине Международными финансовыми институтами (МФИ), уже была оказана в этом году, вряд ли это непосредственно повлияет на финансирование официального сектора, поясняется в отчете.

В J.P. Morgan отмечают, что реакция рынка на эту новость была негативной, но умеренной, в частности гривня ослабла на 1,3% по отношению к доллару и еврооблигациям.

Согласно прогнозу, такой рост может стать причиной давления на валюту в результате местной долларизации, как это происходило в прошлом с ростом политической неопределенности, особенно что касается центрального банка.

"С конца 2021 года мы прогнозируем постепенное ужесточение денежно-кредитной политики, поскольку прогнозируем, что экономика восстановится", – добавили в агентстве.