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Рост курса евро к доллару 6 июля ускорился на статистике из еврозоны
13:48 06.07.2020 |
Рост курса евро по отношению к доллару ускорился в понедельник днем после оказавшейся лучше прогнозов статистики из еврозоны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.23 EET курс евро к доллару рос до 1,13 с 1,1248 доллара за евро. Утром в понедельник показатель находился у отметки 1,1286 доллара. Курс доллара к иене рос до 107,56 иены со 107,5 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,27%, до 96,91 пункта.
Поддержку курсу евро оказали данные Евростата, согласно которым объем розничных продаж в еврозоне в мае вырос на 17,8% по сравнению с апрелем, хотя ожидался рост всего на 15%. Также инвесторы обратили внимание на статистику из Германии, согласно которой промышленные заказы в стране в мае вернулись к росту после сильного падения в апреле. Повышение составило сразу 10,4% в месячном исчислении, однако аналитики ждали роста на 15%. Данные исследовательской группы Sentix показали, что индекс доверия инвесторов в зоне евро в июле вырос третий месяц подряд — до минус 18,2 пункта с минус 24,8 пункта в июне. Аналитики при этом ждали роста индикатора до минус 10,9 пункта.
Курс доллара в понедельник находится под давлением по отношению и к евро, и к иене. Повлиять на ситуацию могут данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) по деловой активности в сфере услуг США в июне, которые будут опубликованы после открытия торгов на американских биржах. Ожидается, что индикатор в отчетном месяце поднялся до 49,5% с 45,4% в мае.
Трейдеров беспокоят перспективы американской экономики из-за роста заболеваемости коронавирусом в стране. Так, согласно опубликованным в воскресенье данным университета Джонса Хопкинса, число выявленных случаев заражения COVID-19 в США за последние сутки увеличилось на 45,3 тысячи, скончались около 250 человек.
Американский банк Goldman Sachs, как пишет агентство Рейтер, пересмотрел свои экономические прогнозы по экономике США до спада на 4,6% в 2020 году по сравнению с предыдущей оценкой снижения на 4,2% в текущем году. "Хороший отскок расходов на потребительские услуги, наблюдавшийся с середины апреля, может остановиться в июле и августе, поскольку власти (штатов — ред.) вводят дополнительные ограничения для сдерживания распространения вируса", — отмечают аналитики Goldman.
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